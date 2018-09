Boze gevangenen Sulawesi willen naar familie

Gedetineerden in een gevangenis op Sulawesi hebben in de inrichting vernielingen aangericht en brandgesticht toen ze niet naar familie mochten gaan zoeken. De onrust was in Donggala, een van de eerste plaatsen op het Indonesische eiland Sulawesi die vrijdag door een vloedgolf werd getroffen. In de chaos zijn volgens de plaatselijke autoriteiten zeker honderd van de 342 gevangenen ontsnapt.

De verwoestende tsunami volgde een half uur na een krachtige aardbeving. Gedetineerden eisten dat ze verlof kregen om mogelijk getroffen familie te traceren en te helpen. De gevangenisleiding weigerde dit, waarop de rellen uitbraken. Beelden en meldingen van de nieuwssite Kompas.com tonen dat talrijke gevangen zich voor de brandende inrichting hebben verzameld.

Door de aardbeving is vrijdag ook de gevangenis in het zuidoostelijker gelegen Palu verwoest. Daar zijn sindsdien naar schatting de helft van de 560 gevangenen spoorloos.