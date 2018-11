Boze Fransen in actie; dode en tientallen gewonden

Fransen voeren zaterdag acties tegen de stijgende brandstofprijzen. Aan het begin van de middag waren er zo'n 125.000 mensen op de been. Dat meldde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de acties is een dode gevallen. Daarnaast raakten 47 mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De politie verrichtte zeker 224 arrestaties. De ANWB raadt Nederlanders af zaterdag door of naar Frankrijk te reizen.

De actievoerende automobilisten houden de regering verantwoordelijk voor de stijging van de brandstofprijzen vanwege een speciale groene belasting. Veel wegen worden deze zaterdag geblokkeerd, volgens de autoriteiten rond het middaguur op zo'n 2000 plekken.

De sfeer bij sommige actieplaatsen was grimmig. Bij de plaats Pont-de-Beauvoisin in de Savoie viel een dode toen een vrouw een actievoerster aanreed. De automobiliste wilde haar dochter naar het ziekenhuis brengen en raakte in paniek toen ze niet verder kon.

Klik op de foto's voor meer beelden van de acties. Via onderstaande stream kijkt u live naar de protesten in Parijs: