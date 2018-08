Boze Brazilianen vallen vluchtelingen aan

Inwoners van de Noord-Braziliaanse stad Pacaraima hebben zaterdag een vluchtelingenkamp aangevallen en in brand gestoken. In het kamp verbleven zo’n tweeduizend Venezolaanse vluchtelingen, van wie velen terug vluchtten de grens over.

Lokale media melden dat de aanval plaatsvond, nadat eerder op de dag Venezolanen een Braziliaanse koopman hadden beroofd en verwond. Volgens de politie zijn bij de aanval geen gewonden gevallen en zijn er geen aanhoudingen verricht.

Pacairama, in de noordelijke provincie Roraima, ligt op de grens met Venezuela en aan een belangrijke route die Venezolanen kiezen om aan de diepe crisis in eigen land te ontsnappen. In de eerste helft van dit jaar hebben al zestienduizend Venezolanen een verblijfsvergunning aangevraagd in Roraima.