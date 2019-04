Bouwvakkers negeerden rookverbod Notre-Dame

Bouwvakkers die de Notre-Dame renoveerden, hebben tijdens de werkzaamheden stiekem gerookt. Dat erkent hun werkgever, die ook beklemtoont dat de verwoestende brand in de historische kathedraal niet kan zijn veroorzaakt door de rokende medewerkers.

Op de steigers bij het gebedshuis gold in de aanloop naar de brand een rookverbod, maar daar bleek niet iedereen zich aan te houden. Het zou te lang hebben geduurd om helemaal naar beneden te klimmen om daar te roken.

„Er waren collega’s die af en toe de regels overtraden en dat betreuren we”, zegt een woordvoerder van het bedrijf Le Bras Frères tegen persbureau AFP. De medewerkers zouden dat ook tegenover de politie hebben opgebiecht. De zegsman acht het ondenkbaar dat een smeulende peuk de oorzaak was van het inferno.

Onderzoekers proberen nog te ontdekken hoe de verwoestende brand is ontstaan. Eerder is ook gespeculeerd dat kortsluiting mogelijk de oorzaak was.