Bouw museum bij Thaise grot

Bij de grot in Thailand waar in juni twaalf jongens en een voetbalcoach op spectaculaire wijze werden gered, zijn donderdag de bouwwerkzaamheden begonnen voor een museum. Binnen vier tot vijf maanden hopen de bouwers het pand klaar te hebben dat aan de reddingsoperatie herinnert.

Bij de ingang van de grot zal een beeld komen te staan van de duiker die bij de reddingsoperatie om het leven kwam. De kunstenaar Chalermchai Kositpipat heeft het museum ontworpen en betaalt het ook. De kosten bedragen omgerekend bijna 260.000 euro.

De jongens in de leeftijd van elf tot zeventien jaar en hun coach kwamen vast te zitten in het grottencomplex van Tham Luang, in het uiterste noorden van Thailand, doordat door hevige regenval de ingang geblokkeerd raakte. Het duurde dagen voordat reddingswerkers hen vonden. Tijdens een moeizame reddingsactie werden ze uit de grot gehaald.

Gouverneur Narongsak Osottanakorn kondigde eerder de komst van het museum al aan. „Het wordt een nieuwe grote attractie voor Thailand”, zei hij toen. De Thaise autoriteiten zien veel mogelijkheden om het grottencomplex van Tham Luang te laten uitgroeien tot een trekpleister voor toeristen.