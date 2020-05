Bouterse: verkiezingen worden niet uitgesteld

President Desi Bouterse heeft zondagmiddag verklaard dat de verkiezingen in Suriname van maandag gewoon doorgaan. Zijn verklaring kwam nadat de lokale krant De Ware Tijd berichtte over pleidooien voor het uitstel van de verkiezingen. Dit zou nodig zou zijn vanwege het risico van de overdracht van het coronavirus.

Het vergrote risico zou zijn ontstaan door het grote aantal mensen dat vanuit Frans-Guyana de grens met Suriname over wil steken. Het zou gaan om personen die in Suriname geregistreerd staan en maandag hun stem willen uitbrengen.

In zijn verklaring spreekt Bouterse over een vals bericht dat verspreid wordt. Daarin zou staan dat mensen zonder identiteitsbewijs toch hun stem kunnen uitbrengen. Bouterse weerspreekt dit. „Het is bekend, nationaal zowel internationaal. Wij dienen ons te houden aan de regels van het Onafhankelijk Kiesbureau. Stemmen zonder een identiteitsbewijs is onmogelijk”, benadrukt het staatshoofd.

In een ander bericht dat voor de onrust heeft gezorgd staat dat de grenzen aan de oostgrens opengesteld zouden zijn waardoor er besmettingsgevaar ontstaat. Bouterse: „Het is natuurlijk een ernstige zaak. De grenzen in het westen, oosten en zuiden zijn voor de mensen uit de crisisgebieden absoluut afgegrendeld. Wij hebben het Covid-19 team geïnformeerd te onderzoeken wat hier allemaal van waar is. We weten dat er krachten zijn achter de schermen die proberen de verkiezingen te frustreren. De verkiezingen gaan gewoon door!”

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met mensen die illegaal Suriname binnen willen komen. Juist om dit te voorkomen hebben de Surinaamse autoriteiten de grensovergang al enige weken gesloten. Volgens het bericht van de Ware Tijd werd er vooral vanuit de NDP, de partij van Bouterse, druk uitgeoefend op de president om de verkiezingen uit te stellen.