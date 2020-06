Bouterse spreekt met winnaars verkiezingen Suriname

Desi Bouterse, nu nog president van Suriname, heeft een gesprek gehad met de winnaars van de verkiezingen, VHP-voorzitter Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP. Doel van het overleg was de overdracht van de regering, aldus een verklaring die Bouterse, Brunswijk en Santokhi dinsdag hebben uitgegeven over de ontmoeting vorige week.

Hoewel niet officieel bekendgemaakt, was het afgelopen woensdag al duidelijk dat er een gesprek had plaatsgevonden tussen de zittende president en de leiders van de nieuwe coalitie. Bouterse sprak daarover in een radio-interview waarin hij inging op uitspraken die Santokhi gedaan zou hebben over een eventuele uitlevering van Bouterse aan Nederland, waar hij is veroordeeld tot elf jaar cel wegens betrokkenheid bij drugshandel. Dit interview van Santokhi op BNR Nieuwsradio is donderdag op verzoek van Santokhi gerectificeerd.

Het gesprek op het hoogste politieke niveau was ook nodig in verband met de de coronacrisis. Ook andere problemen, zoals de slechte economische situatie, moeten snel worden aangepakt. Continuïteit van bestuur is daarbij belangrijk. Het gesprek is in een vriendelijke, openhartige en constructieve sfeer verlopen. Een volgend gesprek is niet uitgesloten, aldus de verklaring.