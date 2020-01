Bouterse spreekt menigte toe na zitting Surinaamse krijgsraad

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft na afloop van de zitting van de krijgsraad buiten op het Onafhankelijkheidsplein een menigte van naar schatting 10.000 mensen toegesproken. De in uniform gestoken Bouterse bedankte het publiek voor de steun die hij steeds heeft gekregen tijdens het proces over de decembermoorden. Hij noemde het „lastig als er een verdachte is die ook president is”.

Volgens Bouterse wordt altijd gesproken over de nabestaanden van de vijftien mensen die op 8 december 1982 zijn vermoord, maar zijn er veel meer slachtoffers gevallen tijdens de „binnenlandse oorlog”. Hij riep op tot verzoening en samenwerking tussen alle Surinamers. „Ik strek mijn handen uit naar iedereen. We gaan voor een nieuw begin, maar we hebben nog niet gewonnen.”

Bij Bouterse waren onder meer de vicepresident Aswin Adhin, Bouterse’s vrouw Ingrid Waldring-Bouterse, ministers, parlementariërs en de top van de Nationaal Democratisch Partij.