Bouterse praat NDP-leden bij over veroordeling

De Nationale Democratische Partij (NDP) van Desi Bouterse houdt vrijdagavond (lokale tijd) een informatiebijeenkomst over de stand van zaken rond de veroordeling van de partijleider. Advocaat Irwin Kanhai en waarschijnlijk ook Bouterse zelf zullen de mensen toespreken. De bijeenkomst vindt plaats in het partijcentrum van de NDP in Paramaribo.

Bouterse, naast partijleider ook president van Suriname, werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De Surinaamse krijgsraad heeft hem schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord op vijftien mensen in december 1982.

Op de uitnodiging van de NDP staat dat Kanhai zal spreken over de rechtszaak. De verwachting is dat de raadsman zal ingaan op de strategie die Bouterse zal volgen om zijn veroordeling ongedaan te maken. Een ander agendapunt is de huidige politieke situatie. Hoewel het een vergadering voor kaderleden is, is de verwachting dat ook veel andere leden en belangstellenden naar het partijgebouw zullen komen.

In de afgelopen dagen is verwarring ontstaan over de vraag of Bouterse het vonnis gaat aanvechten. Direct na de uitspraak afgelopen vrijdag zei advocaat Kanhai dat hij in verzet zou gaan en daarna in hoger beroep. Afgelopen dagen hield hij diverse journalisten echter voor dat zijn cliënt Bouterse dat juist niet wilde. De verwarring werd daarna compleet toen Kanhai bekend maakte dat een kantoorgenoot al wel verzet had aangetekend.