Bouterse niet aanwezig op zitting, uitstel naar eind november

De krijgsraad in Suriname heeft de behandeling van de zaak van ex-president Desi Bouterse uitgesteld naar 30 november. De rechters besloten daartoe omdat de voormalige legerleider vrijdag wegbleef. Het hof hield op verzoek van de advocaat van Bouterse de reden voor zijn afwezigheid geheim.

Bouterse vecht bij de krijgsraad zijn veroordeling tot 20 jaar voor de Decembermoorden aan. De president van het hof, rechter Cynthia Valstein-Montnor, maakte duidelijk dat ze de oud-president op de volgende zitting wel verwacht. Zonder zijn aanwezigheid gaat de zaak niet verder. „De krijgsraad is ervan uitgegaan dat de verdachte er vandaag zou zijn. Er is nu een verontschuldigbare reden gegeven, maar we willen zijn rechten waarborgen. Daarom stel ik de zaak uit”, aldus de rechter.

De zaak die vandaag op de rol stond is onderdeel van het proces over de Decembermoorden. Het gaat om een zogeheten verzetzaak. Hiervan is sprake omdat Bouterse bij verstek is veroordeeld. Daarom had hij niet de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, maar moest hij verzet aantekenen. Dit verzet is in januari toegekend. De bedoeling was om de zaak al eerder te hervatten, maar vanwege de coronamaatregelen was dat niet haalbaar.