Bouterse legt verklaring af voor krijgsraad

De Surinaamse ex-president Desi Bouterse legt maandag een verklaring af voor de krijgsraad over zijn veroordeling tot twintig jaar cel voor de moord op vijftien tegenstanders van het militaire regime in december 1982. Bouterse was legerleider ten tijde van deze zogenoemde Decembermoorden.

Omdat Bouterse nooit verscheen bij zijn rechtszaak kon hij niet in hoger beroep gaan, maar hij kon wel verzet aantekenen. De inhoudelijke behandeling van deze verzetszaak begint maandag, nadat de voormalige president bij een vorige zitting ook al niet was verschenen. President van de krijgsraad Cynthia Valstein-Montnor ging toen akkoord met zijn afzegging, maar maakte wel duidelijk dat ze verder uitstel niet zou accepteren. Dat betekent dat als Bouterse maandag niet komt opdagen, het vonnis van twintig jaar cel definitief is.