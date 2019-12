Bouterse landt rond 05.30 uur in Suriname

De Surinaamse president Desi Bouterse, die afgelopen vrijdag is veroordeeld tot 20 jaar cel, landt zondag om 05.30 uur (01.30 uur lokale tijd) op luchthaven Johan Adolf Pengel. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) bekendgemaakt. Kort na zijn terugkeer in Suriname houdt Bouterse een persconferentie.

Daar doet hij kort verslag van zijn staatsbezoek aan China en gaat hij mogelijk ook in op „andere brandende vraagstukken”, meldde de woordvoerder van het NII. De president was de afgelopen dagen in China en voor komende week staat ook nog een bezoek aan Cuba op de agenda.

Bij aankomst op de Johan Adolf Pengel wordt Bouterse ontvangen door leden van zijn Nationaal Democratische Partij (NDP). Die zijn opgeroepen om zaterdagavond naar het partijgebouw van de NDP te gaan om vandaar gezamenlijk naar de luchthaven af te reizen om hun leider te verwelkomen.

De oproep aan de NDP-leden kwam vanuit China via een whatsapp-voice bericht van Ingrid Bouterse-Waldring, echtgenote van de president. Daarin zegt ze dat „we natuurlijk allemaal ondersteboven zijn, maar de president iedereen vraagt om zich rustig te houden tot hij terug is. Jullie zien natuurlijk dat het een politieke uitspraak is, maar laat niemand zomaar allerlei dingen gaan doen”, aldus de presidentsvrouw.