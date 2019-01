Bouterse laconiek over strafproces

Desi Bouterse, president van Suriname en hoofdverdachte in het strafproces over de decembermoorden, maakt zich niet druk over de uitkomst van dit proces. Volgens hem is het een politiek proces met als enige doel hem weg te krijgen. Dat zei hij dinsdagmiddag tijdens een persconferentie in het presidentieel paleis in Paramaribo.

In het 8 decemberstrafproces draait het om de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Bouterse was destijds de leider van het toenmalige militaire bewind. Tegen hem is 20 jaar cel geëist.

Hoewel hij Nederland niet bij naam noemde, maakte hij duidelijk dat Nederland een belangrijke rol speelt in het proces. „Dat land wat het scenario heeft gedraaid, heeft alle informatie. Maar ze willen het niet geven, maar zestig jaar bewaren”, aldus Bouterse. Hij doelde daarmee op dossiers over de rol van Nederland in de jaren tachtig in Suriname.

De Tweede Kamer heeft besloten dat deze dossiers pas na zestig jaar openbaar gemaakt worden. Bouterse zelf gaat die dossiers niet opvragen omdat dat hem „te veel hoofdpijn” kost. „Dat politieke gedeelte van 8 december is voor mij heel erg duidelijk. Ze willen Bouterse dat proces aan zijn broek smeren”, aldus een laconieke president.

Bouterse ging ook in op de rol van de Surinaamse procureur-generaal in het proces. Deze zou hem in 2016 advies hebben gegeven hoe het strafproces beëindigd had kunnen worden. In de rechtszaal bleek dat echter toch niet te werken, en heeft de krijgsraad het proces vervolgd. Bouterse neemt dit de procureur nog steeds kwalijk, zo maakte hij duidelijk. Later dit jaar zal de krijgsraad het vonnis uitspreken in de zaak van de Decembermoorden.