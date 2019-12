Bouterse geland op luchthaven Suriname

De Surinaamse president Desi Bouterse, die afgelopen vrijdag is veroordeeld tot 20 jaar cel, is zondagmorgen rond 06.00 uur geland op luchthaven Johan Adolf Pengel. Hij is door een grote menigte, van naar schatting 1500 mensen, enthousiast onthaald. Al zingend en met vlaggen wapperend stonden ze hem buiten op te wachten bij de aankomsthal. „We want Bouta”, schreeuwden ze luidkeels.

Bouterse, die terugkeerde na een staatsbezoek aan China, sprak de menigte kort toe. Hij toonde zich erg verrast door de massale opkomst en zei dat hij dat niet verwacht had. Hij riep zijn aanhangers op met hem mee te gaan naar Colakreek waar hij een persconferentie houdt. Naar verwachting gaat hij dan in op zijn veroordeling.

De aanhangers van de president trokken naar de luchthaven na een oproep van de Nationale Democratisch Partij, de politieke partij van Bouterse, om hem te verwelkomen. Uren voor zijn aankomst stond er al een flinke file op de weg richting het vliegveld. De NDP had ongeveer 70 bussen geregeld waarmee de leden naar het vliegveld zijn vervoerd. Ook ministers en hoge ambtenaren zouden massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep.

De krijgsraad in Paramaribo veroordeelde de 74-jarige Bouterse vrijdag onverwachts tot 20 jaar voor zijn rol in de Decembermoorden in 1982. Destijds werden vijftien politieke tegenstanders vermoord. Er is geen onmiddellijke gevangenneming bevolen. Bouterses advocaat heeft al gezegd hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.