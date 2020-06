Bouterse: felicitaties als officiële uitslag er is

NDP-voorzitter en president van Suriname Desi Bouterse wacht met het feliciteren van de winnaars van de verkiezingen tot het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) de officiële uitslag bekend heeft gemaakt. Dat zei Bouterse donderdagmiddag (lokale tijd) in een gesprek op de staatszender SRS. „Het volk heeft gesproken. Ik heb opgeroepen te erkennen, te bekennen en toe te geven wat ons volk wil. We moeten ons hoofd buigen”, aldus Bouterse.

Bouterse ging in het gesprek ook in op de verwarring die woensdag was ontstaan na uitspraken van de beoogde nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi van de VHP, bij BNR Nieuwsradio over een eventuele uitlevering van Bouterse aan Nederland. De zender meldde dat Santokhi bereid zou zijn Bouterse aan Nederland uit te leveren als ons land daartoe een verzoek indient.

De partij van Santokhi herriep dat later, zeggend dat „Surinamers volgens de bestaande wetgeving niet uitgeleverd kunnen worden”. En hoewel het verhaal op verzoek van Santokhi dus is gerectificeerd, heeft het Bouterse wel gestoord, zo zei hij. „Het was in schril contrast met wat we uren en uren hebben besproken.”

Bouterse zei verder dat hij niet iemand is die de confrontatie wil opzoeken, maar dat hij die ook niet schuwt. „Als de mensen het zo willen spelen, dat is hun verantwoordelijkheid. Wij roepen op dat de regering ondersteund moet worden, het volk wil dat. En dan moeten zij aan het werk”, benadrukt Bouterse.

Hij hoopt dan ook dat iedereen begrijpt wat hij bedoelt. „Niemand heeft er enig baat bij dat we hier weer een turbulente situatie krijgen en dat wij hier weer rommel krijgen in het land. We zijn een voorbeeld in de wereld. Wij leven vredig naast elkaar”, aldus de president, die opriep samen aan de opbouw van het land te werken.