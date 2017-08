Bouterse: economie Suriname weer in de lift

De Surinaamse economie zit weer in de lift. Na enkele jaren van financiële crisis klautert de economie langzaam weer naar boven. Dat zei president Desi Bouterse tijdens de behandeling van de begroting van 2017 door het parlement.

Hij staafde zijn optimisme onder andere met de sterk gedaalde inflatie. Was er in 2016 sprake van 52 procent, op dit moment ligt de inflatie lager dan 20 procent. Ook het begrotingstekort is flink gedaald. Dit is bereikt door fors snoeien in niet-noodzakelijke uitgaven, aldus Bouterse, die benadrukte dat de huidige regering het moet doen zonder de ontwikkelingshulp die regeringen in de afgelopen vier decennia wel ontvingen.

De regering profiteerde ook van de goede resultaten van de twee in Suriname opererende goud-multinationals en het Surinaamse oliebedrijf.