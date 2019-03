De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika ziet na massale protesten af van herverkiezing. Ook stelt hij de geplande stembusgang uit, melden de Algerijnse autoriteiten.

In Algerije is de afgelopen weken massaal gedemonstreerd tegen het bewind van de 82-jarige leider, die al 20 jaar aan de macht is. Het zint betogers niet dat hij ondanks zijn broze gezondheid weer naar voren was geschoven om mee te doen aan de verkiezingen.