Bouteflika bevestigt zijn kandidatuur

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika, die al jaren geplaagd wordt door fysieke problemen, heeft zondag bevestigd dat hij beschikbaar is voor een vijfde termijn. Dat heeft staatspersbureau APS bekendgemaakt. Regeringspartij FLN (Nationaal Bevrijdingsfront) had het 81-jarige staatshoofd een dag eerder tijdens een bijeenkomst met 15.000 getrouwen als kandidaat gepresenteerd. Hij was zelf niet aanwezig.

„Natuurlijk heb ik niet dezelfde fysieke sterkte als vroeger”, verklaarde Bouteflika zondag. „Maar ik heb nog altijd de sterke wil om het land te dienen.” Bij herverkiezing wil hij een nationale conferentie bijeen roepen die overeenstemming moet bereiken over noodzakelijke hervormingen.

In een verklaring die APS verspreidde staat dat Bouteflika de grondwet wil aanpassen als hij herkozen wordt. Wat hij voor ogen heeft, werd in het midden gelaten, maar het zou kunnen gaan om het instellen van de nieuwe functie van vicepresident. Onder namen die Algerijnse media noemen als mogelijke vicepresident zijn de voormalige VN-diplomaat Lakhdar Brahimi en premier Ahmed Ouyahia.

De Algerijnen gaan op 18 april naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Bouteflika, die na een hersenbloeding in een rolstoel belandde, is sinds 1999 aan de macht. De afgelopen jaren verscheen hij door zijn zwakke gezondheid zelden in het openbaar. Formeel had hij tot 3 maart de tijd om persoonlijk zijn kandidatuur te bevestigen.