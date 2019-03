Bouteflika bereid tot nieuwe verkiezingen

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zal binnen een jaar nieuwe verkiezingen uitschrijven om hem te vervangen, als hij op 18 april wordt herkozen, zei zijn campagneleider zondag.

Abdelghani Zaalane deed zijn uitspraken voor de televisie nadat hij bij de constitutionele raad de officiële verkiezingsdocumenten van Bouteflika had ingeleverd, waarin hij bevestigt dat hij zich volgende maand opnieuw kandidaat stelt.

Het hoofd van de verkiezingscommissie liet zondag overigens weten dat alle kandidaten voor de Algerijnse presidentsverkiezing zich persoonlijk moeten aanmelden. Als dit wordt toegepast, zou dit betekenen dat president Bouteflika (82) zich zondag nog aan de constitutionele raad moet presenteren.

Hij is sinds 2013 maar zelden in het openbaar verschenen en volgens Zwitserse media was hij dit weekeinde nog in Zwitserland voor niet nader gespecificeerde medische controles.

Tienduizenden mensen protesteerden zondag in Algerije tegen de kandidatuur van Bouteflika, die al sinds 1999 aan de macht is.