Botten vermiste man gevonden in Berlijn, mogelijk kannibalisme

Een vermiste Duitse man van wie stoffelijke resten in Berlijn zijn gevonden, is mogelijk het slachtoffer geworden van kannibalisme. Dat zei een woordvoerder van de Berlijnse officier van justitie, zonder verdere details te geven. Een 41-jarige verdachte is in hechtenis genomen op verdenking van „seksuele moord”.

Het misdrijf kwam aan het licht nadat tien dagen geleden botfragmenten waren gevonden in een bosrijke omgeving in Berlijn. Vastgesteld werd dat het ging om stoffelijke resten van een 44-jarige Duitser die sinds 5 september werd vermist. Uit onderzoek door de politie bleek dat hij het slachtoffer was geworden van een misdrijf.

Volgens de politie had de man zijn appartement in Berlijn kort voor middernacht verlaten en was spoorloos verdwenen.

Onderzoek door de dienst moordzaken en het kantoor van de aanklager leidde later tot de vermoedelijke dader.

In een spraakmakende zaak in 2006 werd een Duitse man die bekend stond als de ‘Kannibaal van Rotenburg’ veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doden en gedeeltelijk opeten van een slachtoffer in de Noord-Duitse stad Rotenburg.