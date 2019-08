Botsingen op luchthaven Hongkong

Demonstranten en politie zijn dinsdagavond op de internationale luchthaven van Hongkong met elkaar in botsing gekomen nadat vertrekkende vluchten voor de tweede dag waren verstoord.

Toen een gewonde persoon door artsen uit de hoofdterminal was gehaald, braken gevechten uit. Verschillende politievoertuigen werden geblokkeerd door demonstranten, de oproerpolitie trok naar binnen, duwde enkele demonstranten terug en gebruikte soms pepperspray tijdens de verhitte taferelen.

Demonstranten barricadeerden ook enkele doorgangen op de luchthaven met bagagekarren en andere objecten. De luchthavenautoriteit van Hongkong zei dat de activiteiten op de luchthaven „ernstig waren verstoord” en dat vertrekkende passagiers niet in staat waren de incheckbalies te bereiken.

Tientallen vrachtwagens met waarschijnlijk Chinese militairen in de Chinese miljoenenstad Shenzhen, vlakbij de grens met Hongkong.

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL