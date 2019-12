Botsingen met politie aan rand protest Nantes

Bij een grote betoging tegen het regeringsbeleid in de West-Franse havenstad Nantes is de oproerpolitie slaags geraakt met in het zwart gehulde relschoppers. Het gaat volgens Franse media waarschijnlijk om ‘black blocks’, een splintergroep van raddraaiers en plunderaars die zich vaak mengen onder protesterende menigtes. In Nantes protesteren naar schatting 20.000 mensen, over het algemeen zonder incidenten.

In heel Frankrijk zijn er stakingen uitgeroepen en zijn er protesten. In Parijs komt een grote betoging op gang. De Parijse politie heeft naar eigen zeggen al achttien mensen aangehouden. De golf van protest is naar aanleiding van de oproep van vakbonden om tegen hervormingen van het pensioenstelsel te betogen, maar ook andere facetten van het beleid van president Macron en premier Philippe brengen demonstranten op de been.