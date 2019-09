Botsingen markeren 5 jaar protesten Hongkong

Hernieuwde botsingen braken zaterdag in Hongkong uit toen de politie waterkanon en traangas inzette om demonstranten uiteen te jagen. Die gooiden met Molotov-cocktails en stenen terwijl tienduizenden anderen een vreedzaam protest hielden in een nabijgelegen park.

Enorme menigten hadden zich verzameld ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de ‘Paraplu’-beweging, de mislukte pro-democratiecampagne die de basis legde voor massale protesten die Hongkong overspoelen. Tienduizenden kwamen bijeen in een park bij de parlementsgebouwen, dezelfde locatie die het centrum was van de protesten van 2014.

Ze zongen antiregeringsslogans en hun „Glorie voor Hongkong”-hymne. Het Tamar-park ligt voor de centrale overheidskantoren en de Wetgevende Raad, die al meer dan drie maanden doelwit zijn van aanvallen. Daarbij is het meerdere keren tot straatgevechten met de politie gekomen.

Maar kleinere groepen blokkeerden een hoofdweg tegenover het gebouw en gooiden stenen en benzinebommen. De stenengooiers, velen in het zwart gekleed en met maskers op, schreeuwden obsceniteiten naar de politie, bekladden muren van winkels met antiregeringsleuzen en schenen met lasers naar een helikopter die boven hen vloog.

„Het is een speciale dag voor demonstranten in Hongkong. We zullen bij elkaar blijven om voor vrijheid te vechten”, zei Sam (33), in het zwart gekleed en met een masker op. „De meeste mensen denken dat Hongkong na vijf jaar stierf, maar veel mensen vechten nog steeds voor Hongkong.”

De antiregeringsdemonstranten zijn boos over wat zij zien als sluipende Chinese inmenging in Hongkong, dat in 1997 terugkeerde naar China onder de formule „één land, twee systemen”. Dat garandeert bepaalde vrijheden die op het vasteland niet worden genoten.