Botsing Duitse parachutisten loopt fataal af

Een botsing tussen twee Duitse parachutisten is een van hen fataal geworden. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt de krant Bild op gezag van de politie. De 30-jarige vrouw die ook bij het ongeluk betrokken was, is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale omroep MDR raakte ze zwaargewond. Bild meldt dat ze wel nog aanspreekbaar was.

De man en vrouw deden mee aan een zogeheten formatiesprong, waarbij in totaal 24 parachutespringers tegelijkertijd in de lucht waren.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend in de buurt van Eisenach, in de deelstaat Thüringen. Waardoor het precies misging is nog onbekend.