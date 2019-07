Een boswachter in Beieren is in het bezit gekomen van een vertrouwelijke handleiding voor een raketafweersysteem van het Duitse leger, de Mars-raketwerper. De boswachter vond de instructies op een tweedehands laptop die hij via E-Bay had aangeschaft, berichtte de Süddeutsche Zeitung.

De laptop bleek van de ‘Bundeswehr’ te zijn geweest. De boswachter heeft de strijdkrachten eerder dit jaar over zijn vondst geïnformeerd. Hij heeft een nieuwe laptop gekregen in ruil voor de oude ‘Bundeslaptop’.