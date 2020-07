‘Bosnisch-Servische kinderen geïndoctrineerd over Srebrenica’

De Bosnisch-Servische regering indoctrineert kinderen door hen te leren dat de genocide in Srebrenica, waarbij 25 jaar geleden ongeveer 8000 moslimmannen en -jongens door Bosnisch-Servische troepen werden vermoord, niet zou hebben plaatsgevonden. Dat zegt Carmel Agius, hoofd van Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen en voormalig rechter van het Joegoslavië-Tribunaal, in een interview. De indoctrinatie brengt volgens hem de verzoening tussen Bosnische Serviërs en moslims in gevaar.

Volgens Agius trekken nog altijd tienduizenden jongeren weg uit Bosnië-Herzegovina door de gevolgen van de oorlog die er van 1992 tot 1995 woedde. In die oorlog vielen ongeveer 100.000 doden en raakte het land verdeeld tussen twee autonome regio’s, de Servische Republiek en de Federatie van Bosnië en Herzegovina, waar overwegend moslims wonen.

Leden van de regering van de Servische Republiek hebben vaker vraagtekens geplaatst bij de feiten rond het bloedbad van Srebrenica. „Je ziet dat zij enorm veel moeite doen om Bosnisch-Servische kinderen te indoctrineren met hun eigen versie van de gebeurtenissen”, aldus Agius.

De Bosnisch-Servische politicus Milorad Dodik noemde de genocide van Srebrenica vorig jaar een „gefabriceerde mythe”. Ook opende hij een studentenslaapzaal vernoemd naar de politicus Radovan Karadzic, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor zijn schuld aan de volkerenmoord.

Afgelopen maand onthulde een basisschool in het Bosnisch-Servische Gradiska een muurschildering van Ratko Mladic, die als hoogste militair schuldig is aan de genocide en eveneens een levenslange gevangenisstraf uitzit.

De enclave Srebrenica, waar duizenden moslimvluchtelingen waren samengedromd, werd op 11 juli 1995 door de Serviërs onder de voet gelopen. Licht bewapende Nederlandse VN-troepen konden het door de VN als ‘veilig gebied’ uitgeroepen Srebrenica niet beschermen.

Volgens Agius laten de rechtszaken die rond de massaslachting zijn gevoerd geen ruimte voor twijfel. „Ze komen allemaal tot dezelfde conclusie: namelijk dat wat er in Srebrenica is gebeurd genocide is”, aldus de rechter. Agius zat bij het Joegoslavië-Tribunaal zelf twee zaken voor rond het bloedbad in Srebrenica.