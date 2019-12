Bosnisch-Servische generaal in Bosnië vervolgd voor Srebrenica

Een Bosnisch-Servische oud-generaal moet in Bosnië terechtstaan voor zijn aandeel in het bloedbad in 1995 in Srebrenica. De 60-jarige Milomir Savcic is in eigen land aangeklaagd.

Savcic voerde het bevel over een bataljon van de militaire politie van de Bosnische Serviërs, die mogelijk honderden Bosnische moslimmannen en -jongens uit Srebrenica zou hebben omgebracht. De etnische zuivering in de door Nederlandse troepen beschermde enclave was een oorlogsmisdaad, oordeelde het Joegoslaviëtribunaal al eerder. Die kwam wijlen opperbevelhebber Ratko Mladic op levenslang te staan.

Savcic assisteerde Mladic welbewust bij de genocide, stelt de Bosnische aanklager die oorlogsmisdadigers voor het gerecht brengt. De generaal buiten dienst leidt tegenwoordig de veteranenbond van de Bosnisch-Servische deelrepubliek.

Ook een aantal Kroatische veteranen en moslimstrijders uit de oorlog in Joegoslavië in de jaren negentig zijn volgens lokale media aangeklaagd.