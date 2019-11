Bosnië heeft eindelijk regeringscoalitie

Bosnië-Herzegovina heeft dertien maanden na de verkiezingen een regeringscoalitie. De betrokken partijen zijn het eindelijk eens geworden. Een van de strijdpunten die de vorming van de regering zo moeilijk maakte, is de vraag of het Balkanland uiteindelijk lid van de NAVO moet worden. De etnische Serviërs in het land willen dat niet, de twee andere bevolkingsgroepen, Kroaten en Bosnische moslims willen dat over het algemeen wel.

De Bosnische Serviër Zoran Tegeltija heeft de opdracht gekregen de regering samen te stellen. De toenadering tot de NAVO gaat naar het zich laat aanzien onder de nieuwe regering door.

Het land heeft vooral door toedoen van westerse mogendheden en de NAVO de afscheidingsoorlogen in ex-Joegoslavië (1991-1995) als onafhankelijk land overleefd. Maar het nog steeds verscheurde land heeft nu drie presidenten: een moslim, een Serviër en een Kroaat. Er wonen circa 3,5 miljoen mensen en het behoort met een bruto nationaal product per inwoner van bijna 6000 dollar tot de armste landen van Europa.

De Bosnische formatie is geen record. België is titelhouder met een formatie van 514 dagen na de verkiezingen van juni 2010. Momenteel probeert dat land al elf maanden een nieuwe federale regering te vormen.