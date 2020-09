Bosbranden VS eisen levens, duizenden huizen verwoest

De door de harde wind aangewakkerde branden in het westen van de Verenigde Staten hebben zeker zeven levens geëist. Duizenden huizen zijn in vlammen opgegaan.

De autoriteiten lieten weten dat er drie doden zijn gevallen in het noordelijke deel van Californië. Ook in Oregon kwamen drie mensen om. In de staat Washington overleed een 1-jarige jongen toen het gezin waartoe hij behoorde aan de vlammen probeerde te ontsnappen.

In totaal woeden er in het westen van de VS bijna honderd bosbranden. Alleen al in Oregon zijn 3000 brandweerlieden ingezet om enkele tientallen branden te bestrijden. In Medford, een stad in het zuiden van Oregon met ruim 80.000 inwoners, hebben de meeste mensen te horen gekregen dat ze moeten evacueren of daarmee rekening moeten houden.

In Californië kregen ongeveer 64.000 mensen woensdag te horen dat ze uit veiligheidsoverwegingen hun huis moesten verlaten. Onder de zwaarst getroffen gebieden is Butte County ten noorden van Sacramento.