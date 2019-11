Bosbranden teisteren oosten van Australië

Tientallen bosbranden bedreigen grote delen van Oost-Australië. In de staten New South Wales en Queensland woedden vrijdag meer dan 140 branden, zeiden de autoriteiten.

De brandweer van New South Wales meldde vijftien hevige brandhaarden. Er zijn nog nooit zoveel branden van deze omvang gezien, zei brandweercommandant Shane Fitzsimmons. Meer dan duizend brandweerlieden, 250 brandweerwagens en twintig vliegtuigen zijn ingezet.

Ongeveer 370.000 hectare (3700 vierkante kilometer) land in de staat staat momenteel in brand, meer dan het hele afgelopen jaar, volgens Fitzsimmons. Naar verluidt zijn er slachtoffers, maar een exact aantal gaf hij niet. Het bleef ook onduidelijk of het om gewonden of doden gaat.

De brandweer in New South Wales heeft ook meldingen ontvangen van verwoeste huizen, maar exacte cijfers waren er niet.

In Queensland waren vrijdag meer dan vijftig branden tegelijk. Sommige branden werden aangewakkerd door windvlagen en hoge temperaturen.