Bosbranden teisteren Canadese staat Alberta

Duizenden mensen in de Canadese provincie Alberta zijn geëvacueerd vanwege felle bosbranden. In het dunbevolkte noorden van de provincie is al 80.000 hectare bos in vlammen opgegaan. Zeker 5000 mensen hebben hun huizen in Mackenzie County moeten verlaten, maakte het provinciebestuur dinsdag bekend. Evacués moeten ervan uitgaan dat ze zeker 72 uur niet naar huis kunnen.

Het vuur is nog niet onder controle. De autoriteiten hebben bijna honderd brandweerlieden ingezet naast 25 blushelikopters en vliegtuigen. Ook wordt zwaar materieel ingezet om te voorkomen dat de branden verder om zich heen kunnen grijpen. Door hoge temperaturen en droogte is het gevaar voorlopig niet geweken.