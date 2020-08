In de Amerikaanse staat Californië is de noodtoestand van kracht. Aanleiding vormen bosbranden die worden veroorzaakt door blikseminslag. Extreme droogte en een hittegolf doen de rest.

In een tijdsbestek van 24 uur werden niet minder dan zesduizend blikseminslagen waargenomen, waardoor zeker tweehonderd bosbranden ontstonden. Het gaat om een natuurfenomeen dat sinds 2008 niet meer in Californië is voorgekomen. De bliksem gaat gepaard met weinig regen waardoor het vuur zich snel kan verspreiden.