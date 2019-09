Bosbranden Siberië geblust

De bosbranden die de Russische regio Siberië maandenlang hebben geteisterd zijn volledig geblust. Dat meldt het Russische bosbeheer maandag. Zondag moesten nog zeven branden, op in totaal 94 hectare grond, worden geblust. In het hele land staat nu geen bos meer in brand.

De afgelopen maanden ondervonden grote delen van Siberië overlast van de branden. In veel steden was de lucht ernstig vervuild. Eind juli werd pas besloten om de branden actief te gaan blussen, na duizenden klachten. In Rusland wordt niet meteen ingegrepen bij bosbranden, om de natuur de vrije loop te laten.

Recente regenval heeft ervoor gezorgd dat de brandweer het vuur eindelijk kon doven.