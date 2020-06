Bosbranden Siberië en oosten van Rusland ‘zo groot als Cyprus’

In drie regio’s in het oosten van Rusland en in Siberië is de noodtoestand uitgeroepen wegens bosbranden. Daar staat een oppervlakte van meer dan een miljoen hectare bosgebied in brand, een oppervlakte groter dan het eiland Cyprus, meldt de bosbeheerdienst.

De branden worden veroorzaakt en aangewakkerd door de extreme droogte en de hoge temperaturen.

Volgens de autoriteiten in Magadan, de grootste haven in het noordoosten van Rusland aan de Zee van Ochotsk, zijn de branden ontstaan na blikseminslagen. Hevige wind bemoeilijkt de blusoperatie.

Mensenlevens zijn volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het overgrote deel van de 226 gerapporteerde bosbranden ligt buiten bewoond gebied. Er zijn meer dan 3000 mensen bezig met brandbestrijding. Verder zijn er 43 blusvliegtuigen ingezet.

In Rusland woeden ieder jaar grote bosbranden. Vorig jaar ging volgens schattingen van Greenpeace 150.000 vierkante kilometer bos in vlammen op, een gebied tweemaal de afmeting van de Duitse deelstaat Beieren.