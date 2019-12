Bosbranden leggen huizen in Chili in de as

Snel om zich heen grijpende bosbranden in Chili hebben tientallen huizen in de as gelegd. De branden woeden bij de stad Valparaíso waar een deel van de bewoners in allerijl wordt geëvacueerd, meldt de BBC. Volgens burgemeester Jorge Sharp zijn vooralsnog geen mensen omgekomen.

Uit voorzorg is de elektriciteit van zo’n 90.000 bewoners afgesloten. „Hulpdiensten uit heel Valparaíso werken op dit moment, met middelen over land en via de lucht, in twee gebieden in het hogere deel van de stad”, aldus Sharp, die zegt dat de harde wind en hoge temperaturen de brandhaarden aanwakkeren. Volgens de burgemeester zijn de branden vermoedelijk aangestoken.

Valparaiso ligt op zo’n 70 kilometer van hoofdstad Santiago. Het is een van de grootste steden van het land en populair onder toeristen vanwege de felgekleurde huizen.