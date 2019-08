Bosbranden Gran Canaria breiden zich uit

De bosbranden die het Spaanse vakantie eiland Gran Canaria teisteren lijken niet onder controle te brengen. De vuurzee breidt zich steeds verder uit mede door de hoge temperaturen. Het aantal mensen dat gedwongen een veilig heenkomen heeft moeten zoeken, is opgelopen tot zeker 8000, meldt de krant El País.

Vooralsnog zijn er geen meldingen van doden of gewonden. Gevreesd wordt dat het nog dagen gaat duren voordat de brand onder controle wordt gebracht. In totaal is al meer dan 3400 hectare aan natuurgebied verloren gegaan. Meer dan zevenhonderd brandweerlieden vechten met inzet van veertien blustoestellen tegen het vuur. Maar het werk wordt bemoeilijkt door het droge, warme weer en de harde wind. Bovendien verwachten meteorologen dat de temperaturen de komende dagen verder oplopen.

Vorige week woedden er ook al bosbranden in de bergen van Gran Canaria, onderdeel van de Canarische Eilanden. Toen werden ongeveer duizend mensen geëvacueerd. De getroffen gebieden zijn erg populair onder toeristen.