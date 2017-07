Bosbranden Californië weer opgelaaid

In Californië blijft het vuur om zich heen grijpen. Donderdag hebben bosbranden volgens de lokale brandweer 45 gebouwen verwoest nabij het Yosemite National Park. Vijfduizend mensen moesten hun huizen uit.

De bosbrand nadert het voormalige goudzoekersstadje Mariposa, een populaire toeristische bestemming. Sinds donderdagochtend heeft het vuur zich met bijna negenduizend hectare verspreid. Ruim drieduizend brandweerlieden trachten het vuur onder controle te krijgen. Daar zijn ze nog maar voor 10 procent in geslaagd. Een brandweerman is omgekomen.

In het district waarin Mariposa ligt, was eerder deze week al de noodtoestand uitgeroepen. Verscheidene stadjes in het gebied zijn ontruimd.