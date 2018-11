Bosbranden Californië breiden zich uit

De bosbranden in Californië hebben zich vrijdag verder uitgebreid. Door meerdere branden zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Volgens de autoriteiten zijn er ook dodelijke slachtoffers gevallen, maar is nog niet bekend hoeveel, zei rampenbestrijdingsleider Mark Ghilarducci vrijdag op een persconferentie.

Donderdag kwamen door de vlammen vijf mensen om het leven in het stadje Paradise. De slachtoffers bleken verbrand te zijn in hun auto’s. Gezien de ernstige brandwonden was identificatie niet meteen mogelijk, zei de sheriff van Butte County.

In het noorden van de staat aan de westkust van de Verenigde Staten stond vrijdag al een oppervlakte van ongeveer 28.000 hectare in brand. Volgens de autoriteiten worden 15.000 huizen in het district Butte County bedreigd door de vlammen. Foto’s uit het kleine stadje Paradise toonden dikke, zwarte rookwolken en brandende gebouwen. In de 27.000 inwoners tellende stad werden minstens duizend gebouwen verwoest.

Ook in het zuiden woeden twee grotere branden. Daar moest de bekende kustplaats Malibu gedeeltelijk worden geëvacueerd.

Ghilarducci beschreef de omvang van de schade veroorzaakt door de branden als „hartverscheurend”. Zo’n 157.000 mensen moesten hun huizen verlaten.

De nationale meteorologische dienst sprak van extreme omstandigheden en waarschuwde voor meer branden door de aanhoudende droogte en zomertemperaturen.