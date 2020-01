Bosbranden bedreigen Australische hoofdstad

Bosbranden bedreigen de Australische hoofdstad Canberra. De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen vanwege branden in het nationale park Namadgi ten zuiden van de stad, meldt omroep ABC. Het is de eerste keer sinds 2003 dat de noodtoestand is uitgeroepen in Canberra vanwege bosbranden.

Bewoners van de zuidelijke buitenwijken van de stad zijn geadviseerd te vertrekken vanwege het naderende vuur. De mensen kunnen terecht op de campus van een school in de stad. De weersomstandigheden zijn in de buurt van Canberra ongunstig. Het is droog, heet en het waait hard. Daardoor kan het vuur zich snel verspreiden.

Het zuidoosten van Australië wordt al lange tijd geteisterd door bosbranden.