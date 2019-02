Bosbrand teistert zuidereiland Nieuw-Zeeland

In Nieuw-Zeeland zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen vanwege een grote bosbrand die al bijna een week aanhoudt. Ze worden opgevangen op campings, sportcomplexen of in motels als ze geen onderdak kunnen vinden bij familie of vrienden. De brand woedt in de buurt van het stadje Nelson op het zuidereiland en bedreigt het naburige Wakefield.

Tot dusver zijn 2500 tot 3000 mensen in de regio geëvacueerd. Ze kunnen voorlopig niet terug naar huis, ook niet voor heel even in Wakefield om wat spulletjes op te halen. „Het risico is te groot. Dat blijft nog zeker een paar dagen zo”, zei een coördinator van de dienst bescherming bevolking in de NZ Herald. De bewoners van nog eens 170 panden staan klaar om zo nodig zondagnacht te vertrekken.

De bosbrand, die op twee plaatsen lijkt aangestoken bij Nelson, wordt door de lokale media bestempeld als de ergste in de afgelopen vijftig jaar. Met 23 helikopters en twee blusvoertuigen proberen de hulpdiensten het vuur te bestrijden. De werkzaamheden worden bemoeilijkt, zoals de brandweer al vreesde, door toenemende wind. Het nablussen gaat mogelijk nog weken duren. Ook al zijn de vlammen gedoofd, ondergronds smeult het vaak door in de wortels.