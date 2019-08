Bosbrand op Grieks eiland Evia onder controle

Op het Griekse eiland Evia heeft de brandweer de al drie dagen woedende bosbranden gedeeltelijk onder controle gebracht. „De situatie is beter. Maar er zijn nog steeds nieuwe kleine brandhaarden”, zei een woordvoerder van de brandweer woensdag.

Bij het aanbreken van de dag lieten vijf blusvliegtuigen en zes helikopters water over het brandgebied vallen, zoals de ERT-staatstelevisie liet zien. Overdag worden nog twee blusvliegtuigen uit Italië ingezet.

Honderden brandweerlieden en vrijwilligers hebben ook in de nacht tegen de vlammen gevochten. Een brandweerman raakte lichtgewond. Volgens de brandweer waren er verder geen slachtoffers of ernstige materiële schade. Volgens schattingen van de gouverneur van de regio is tot nu toe 2500 hectare dennenbos ten prooi gevallen aan de vlammen.