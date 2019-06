Bosbrand jaagt mensen in Duits dorp huis uit

Een bosbrand op een voormalige militair oefenterrein bij Lübtheen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft honderden mensen hun huis uitgejaagd. De brandweercommandant besloot zondagavond de ongeveer 280 inwoners van het dorp Alt Jabel te evacuëren nadat het vuur zich razendsnel had uitgebreid.

Volgens een woordvoerster liep ook een vakantiekamp met naar schatting honderd kinderen gevaar. De ouders zijn ingelicht en is gevraagd hun kroost op te halen. Het districtshoofd kondigde ’s avonds de noodtoestand af.

In hetzelfde gebied woedde enkele dagen geleden ook al brand. Die was vrijdag geblust. Maar zondag greep het vuur, vermoedelijk aangestoken, weer om zich heen, ditmaal in grotere omvang. Tot dusver is circa 300 hectare grond in de as gelegd.