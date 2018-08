Bosbrand Duitsland nog niet onder controle

De grote bosbrand in het zuidwesten van de Duitse deelstaat Brandenburg is nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden zijn ook zaterdagochtend nog bezig met bluswerkzaamheden. De inwoners van de geëvacueerde dorpjes Klausdorf en Tiefenbrunnen mogen vooralsnog niet naar huis.

De brandweer bestrijdt drie brandhaarden in het gebied bij de gemeente Treuenbrietzen, op enkele tientallen kilometers van Berlijn. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de aanwezigheid van onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd vooral in de laatste dagen van het conflict begraven of afgevuurd in het bosrijke gebied om te voorkomen dat het in geallieerde handen zou vallen.

Brandweerlieden hebben vrijdag al vooruitgang geboekt bij het bestrijden van de brand, die donderdag is uitgebroken. Een derde geëvacueerd dorp, Frohnsdorf, kon toen weer worden vrijgegeven.