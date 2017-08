Bosbrand blokkeert toegang tot Yosemite-park

In Californië blokkeert een bosbrand een van de toegangswegen naar het beroemde natuurpark Yosemite. Highway 41 is donderdag wegens de vuurzee afgesloten tussen Oakhurst en het nationale park. Ruim driehonderd brandweerlieden bestrijden de vlammen. Hun werk wordt bemoeilijkt door de zomerhitte en de droogte.

In juli werd het district Mariposa County, eveneens niet ver van Yosemite, opgeschrikt door een natuurbrand. Tientallen huizen werden in de as gelegd. Het Yosemite-dal, beroemd om zijn granieten rotswanden en watervallen, trekt jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers.