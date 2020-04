Boris Johnson was coronapatiënt als alle andere patiënten

De Britse premier Boris Johnson was voor twee verpleegkundigen „gewoon een patiënt als alle anderen” toen hij eerder deze maand in een Londens ziekenhuis belandde met een coronabesmetting. De Nieuw-Zeelandse Jenny McGee en de Portugees Luis Pitarma reageerden donderdag op complimenten van Johnson over zijn behandeling.

Johnson werd op 5 april opgenomen in het ziekenhuis en een dag later naar de intensive care overgebracht toen zijn situatie verslechterde. Op 12 april werd hij uit het St. Thomasziekenhuis ontslagen. Hij is sindsdien herstellende. In een video bedankte hij de verpleegkundigen en in het bijzonder „Jenny uit Nieuw Zeeland en Luis uit Portugal”.

„Ik had nog nooit voor een zo hooggeplaatst iemand gezorgd maar het was ook een patiënt zoals elke andere patiënt, een leven zoals elk ander leven”, aldus Pitarma. „Ik vroeg hem hoe ik hem moest aanspreken en hij zei dat ik hem Boris moest noemen. Dat maakte dat ik me minder nerveus voelde en dat het formele verdween”.

„Voor de unit was hij gewoon een patiënt waar we ons best voor probeerden te doen”, reageert McGee. „Gewoon werk zoals altijd, een nieuwe dag op kantoor”.

Voor McGee kwam het bedankje van Johnson dan ook als een grote verrassing. Ze was op weg naar haar dienst toen ze het hoorde. „Mijn eerste reactie was: dit is een grap”, zegt ze.