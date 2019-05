Boris Johnson: voorbereiden op no-dealbrexit

Het Verenigd Koninkrijk moet bereid zijn de Europese Unie te verlaten zonder een deal, juist om een goede deal te sluiten. Dat zei de Britse oud-minister van Buitenlandse Zaken en mogelijke nieuwe premier Boris Johnson vrijdag na de aankondiging van het vertrek van premier May.

"De manier om een goede deal te krijgen is om je voor te bereiden op een no-deal", zei Johnson, prominent leider van de brexitcampagne, op een economische congres in Zwitserland.

Op de conferentie schetste Johnson een onderhandelingsstrategie om het EU-blok te verlaten. Hij wil zich voorbereiden op een no-deal, teruggaan naar Brussel, proberen opnieuw te onderhandelen over de ’‘giftige’’ Ierse backstop en tegelijk duidelijk te maken dat hij bereid is zonder afspraak weg te gaan als de Europese Unie nee zegt. "Om dingen voor elkaar te krijgen moet je voorbereid zijn om weg te lopen."

Johnson gaf eerder al aan dat hij premier Theresa May wil opvolgen als leider van de regerende Conservatieve Partij. "We zullen de EU verlaten op 31 oktober, deal of geen deal", aldus Johnson.