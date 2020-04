Boris Johnson treedt weer aan in Downing Street

De Britse premier Boris Johnson gaat deze maandag weer aan het werk. De 55-jarige Conservatieve regeringsleider was geveld door het coronavirus, maar is voldoende hersteld om weer aan te treden in Downing Street.

De premier werd 5 april opgenomen in het ziekenhuis vanwege de coronabesmetting. Een dag later verslechterde zijn toestand en kwam hij terecht op de intensive care, waar hij zuurstof kreeg toegediend. Na een week werd Johnson uit het ziekenhuis ontslagen en vertrok hij naar Chequers, het officiële buitenverblijf van de zittende premier van Groot-Brittannië, om aan te sterken.

Verwacht wordt dat Johnson komende week werk gaat maken van een strategie om zijn land weer voorzichtig uit de lockdown te halen. De roep om versoepeling komt vooral van de kant van oppositiepartij Labour. Tegelijk ligt de regering onder vuur doordat het officiële aantal Britse coronadoden intussen ruim boven de 20.000 ligt en er een tekort zou zijn aan beschermende kleding voor medisch personeel.