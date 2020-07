Boris Johnson: tekenen van tweede coronagolf in sommige landen

De Britse premier Boris Johnson zegt tekens te zien van een mogelijke tweede coronagolf in sommige Europese landen.

Johnson zei dinsdag dat Groot-Brittannië maatregelen zal nemen om quarantaines op te leggen voor bezoekers aan andere landen als besmettingen met het coronavirus toenemen en dergelijke maatregelen noodzakelijk worden.

De premier zei dit nadat het Verenigd Koninkrijk quarantainemaatregelen had opgelegd voor bezoeken aan Spanje. De maatregel geldt ook voor de Canarische eilanden en de Balearen.

Johnson: „Ik ben bang dat als we in andere landen tekenen van een tweede golf zien, het is echt onze taak, onze plicht, snel en resoluut te handelen om te voorkomen dat reizigers terugkomen van die plaatsen en de ziekte hier in het VK verspreiden.”