Boris Johnson stamt af van Zwitserse mummie

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson blijkt af te stammen van een gemummificeerde vrouw in Zwitserland.

Onderzoekers hebben zich afgevraagd wie de vrouw was sinds de mummie in 1975 werd gevonden tijdens renovaties in een kerk in Basel, meldt de BBC. Daar lag ze vlak voor het altaar, duidelijk goed doorvoed en in goede kwaliteit kleding, dus ze moest wel een rijke vrouw zijn geweest.

Het lichaam was vergeven van de kwik, een middel dat van de vijftiende tot de negentiende eeuw werd gebruikt tegen syfilis, maar vaak dodelijk was. Door de kwik was het lichaam gemummificeerd.

Vorig jaar bleek dat de vrouw al eerder was opgegraven, in de negentiende eeuw. Daardoor vermoedden de onderzoekers dat ze lid was van een belangrijke familie in Basel, de familie Bischhoff. DNA-onderzoek bevestigde dat het lichaam was van Anna Catharina Bischoff, waarop haar afstammelingen konden worden achterhaald.

Overigens had de vrouw syfilis opgelopen omdat ze voor besmette patiënten zorgde.