Boris Johnson: Russische oppositieleider Navalni is vergiftigd

De Britse premier Boris Johnson steunt de oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar wat er is gebeurd met de doodzieke Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Voor Johnson is de oorzaak duidelijk: „De vergiftiging van Navalni heeft de wereld geschokt.”

„Er is een volledig en transparant onderzoek nodig naar wat er is gebeurd”, zei Johnson woensdag. Het Verenigd Koninkrijk zal zich voegen bij internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen, aldus de premier.

De 44-jarige tegenstander van president Poetin werd donderdag ziek en werd zaterdag naar Berlijn gebracht. Zijn medestanders spraken meteen van vergiftiging. Artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal. Duitse artsen zeiden later aanwijzingen voor vergiftiging te hebben.

Het Kremlin liet weten te hopen dat de ziekte van Navalni niet de banden met het Westen verstoort. Rusland vindt het nog te vroeg om uit te gaan van vergiftiging.